الناظوري يفرض غرامات مالية على المخالفين للتدابير الاحترازية لمكافحة «كورونا»

قرر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري فرض غرامات مالية على المخالفين للتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع انتشار الجائحة بالاستناد على القانون الصحي رقم (160) لسنة 1973.

وبحسب ما نشرته إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، فإن رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قرر فرض «50 دينار كغرامة على كل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة».

كما قرر أيضا فرض «عشرة آلاف دينار ليبي غرامة على كل صاحب نشاط تجاري يسمح للأشخاص بالدخول لمقر نشاطه دون ارتداء الكمامة»، وفرض «عشرة آلاف دينار غرامة على الأندية الرياضية التي تسمح لجمهورها بحضور الأنشطة».

وقال رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا إن «جهاز الحرس البلدي معني بجباية الغرامات المالية وفقا للنماذج المعدة من الدولة ( م ح 5)»، وفق إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

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