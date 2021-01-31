خبير قانوني: نظام القوائم محاولة لتمرير قيادات المليشيات

اعتبر الخبير القانوني سليمان إبراهيم، الاحد، أن نظام القوائم يعد آلية معقدة وغير واضحة، مؤكدا أنه محاولة لتمرير شخصيات محددة، خصوصًا من التيار الإسلامي، وكذلك قيادات في ميليشيات الوفاق حاليًا .

وأوضح إبراهيم، في تصريح صحفي، أن مسألة الاختيار بين المترشحين لقيادة المجلس الرئاسي، وهو الذي تسعى إليه شخصيات من الشرق، مبينا أنه كان من المتوقع أن ينحصر التنافس على أسماء معينة لا تتجاوز الثلاثة، إلا أن القائمة النهائية ضمت أكثر من 5 شخصيات من نفس الإقليم. وأضاف إبراهيم : ” وبالتالي، حين يتم اختيار اسم واحد عبر المجمع العام، ربما ستظهر شخصية مغمورة، وغير معروفة، ويتم اختيارها لهذا المنصب، وفق ترتيبات معينة غير بعيدة عن تيارات الإسلام السياسي والمليشيات ” .. وفقا لقوله .

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