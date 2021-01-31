“الثني”: “ورفلة” موقفها داعم للشرعية ومنحاز لبناء دولة القانون والمؤسسات

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وفدا من مشائخ وأعيان وحكماء قبيلة ورفلة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وثمّن الوفد عمل الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني في تقديم الخدمات وتسيير الأمور الحياتية على أكمل وجه رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد وفد قبائل ورفلة خلال اللقاء على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين، مؤكدين على أن وحدة الوطن لا مساومة عليها.

بدوره، أثنى رئيس الحكومة الليبية على موقف قبائل ورفلة في دعم الشرعية والوقوف خلفها في خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وبناء دولة القانون والمؤسسات.