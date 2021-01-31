“الثني”: “ورفلة” موقفها داعم للشرعية ومنحاز لبناء دولة القانون والمؤسسات

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وفدا من مشائخ وأعيان وحكماء قبيلة ورفلة.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.
وثمّن الوفد عمل الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني في تقديم الخدمات وتسيير الأمور الحياتية على أكمل وجه رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد وفد قبائل ورفلة خلال اللقاء على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين، مؤكدين على أن وحدة الوطن لا مساومة عليها.
بدوره، أثنى رئيس الحكومة الليبية على موقف قبائل ورفلة في دعم الشرعية والوقوف خلفها في خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وبناء دولة القانون والمؤسسات.
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