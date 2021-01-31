باشاغا: الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية

أعرب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن تطلعه في أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين.

وقال باشاغا في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر، :”الحكومة القادمة أيّاً كان رئيسها يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين ويجتمع عليها كل الليبيين دون مفاضلة أو تمييز ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش”.

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كما قال في تغريدة أخرى، :”أنا فخور جدا بالمشاركة في هذه العملية الديمقراطية الشفافة، بصفتي مرشحاً لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية. ليبيا الجديدة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك. نحن على بعد كيلومتر واحد من نهاية ناجحة لعملية طويلة ومليئة بالتحديات في بعض الأحيان. الفشل ليس خياراً”.

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