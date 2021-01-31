ليبيا الان

باشاغا: الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن تطلعه في أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين.

وقال باشاغا في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر، :”الحكومة القادمة أيّاً كان رئيسها يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين ويجتمع عليها كل الليبيين دون مفاضلة أو تمييز ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش”.

” style=”height: 287px;”>

كما قال في تغريدة أخرى، :”أنا فخور جدا بالمشاركة في هذه العملية الديمقراطية الشفافة، بصفتي مرشحاً لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية. ليبيا الجديدة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك. نحن على بعد كيلومتر واحد من نهاية ناجحة لعملية طويلة ومليئة بالتحديات في بعض الأحيان. الفشل ليس خياراً”.

” style=”height: 463px;”>

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ستكون حكومه وحده وطنيه مالم تفرض أستيفاني أشخاص عُرِفّوا لديها علي انهم عملاء او تآتي بمن هم ممارسين للبلطجه والارهاب والقتل الاختطاف والسرقه والتهريب في الغرب الليبي كعصابات السراج وعصابات اسامه اجويلي وعصابات صلاح بادي وعصابات فتحي باشاآغا ولا يمكن لاستيفاني ان تضحي بمصالح امريكا والغرب عموما وتعين علي رأس الحكومه الجديده ليبيين وطنيين شرفاء فستبحث عمن ليس لديهم لليبيا انتماء من الخونه والعملاء وما أكثرهم

    رد