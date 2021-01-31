بن طاهر: ترشح العسكريين قد يفسد العملية السياسية بسبب جهل البعثة الأممية

قال أستاذ العلوم السياسية أحمد بن طاهر، الأحد، إن الشروط التي وضعتها البعثة الأممية سابقًا، بشأن الشخصيات المتقدمة لشغل مناصب الرئاسي والحكومة الجديدة، تعد غير كافية، لافتا إلى أن البعثة لم تطلع بما فيه الكفاية على القوانين الليبية لتنظيم هذه المسألة.

وأوضح بن طاهر، في تصريح صحفي، أن تقدم بعض العسكريين التابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فاجأ البعثة الأممية، والتي أصدرت توضيحًا، تطالب فيه العسكريين، بأن يكون تقدمهم غير منافٍ للقوانين والنظم الليبية، وهذا أمر غير حاسم، بل كان من الأجدى، أن تطلع البعثة على القوانين الليبية بالخصوص، ثم تمنع ترشحهم، مبينا أن ترك الباب مواربًا، سيفتح مجالات تأويل كثيرة، فقد يفوز شخص عسكري من هؤلاء، ثم يتم استبعاده، ليدخل شخص آخر مكانه.

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