نورلاند: تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية يُخالف مطالب التغيير

اعتبر السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب بالتغيير.

وجاء تصريح “نورلاند” في تدوينة للسفارة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، احتوت على تهنئة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي وجميع الليبيين على عملية الترشيح للحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة.

وأكدت السفارة على تأييدها الشديد لمندوبي الملتقى وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على المرشحين.

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