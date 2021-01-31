“الثني” يوجه برفع مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على ضرورة الرفع من مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي بما يعزز دوره في علاج المواطنين بالمنطقة.
وبحث رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، سير العمل بالمركز وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بمعالجة مشكلة الالتزامات المالية السابقة المترتبة على المركز.
كما أصدر الثني تعليماته بصيانة المركز وشبكة الغاز به، وتوفير مجموعة من المستلزمات والمواد الطبية اللازمة للعمل.
وشدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة توطين العلاج بالداخل وتوفير بعض الاستشاريين بالمركز، مانحا الإذن للمركز لاستئناف جراحات القسطرة التشخيصية والعلاجية للقلب.
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