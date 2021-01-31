“الثني” يوجه برفع مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على ضرورة الرفع من مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي بما يعزز دوره في علاج المواطنين بالمنطقة.

وبحث رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، سير العمل بالمركز وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بمعالجة مشكلة الالتزامات المالية السابقة المترتبة على المركز.

كما أصدر الثني تعليماته بصيانة المركز وشبكة الغاز به، وتوفير مجموعة من المستلزمات والمواد الطبية اللازمة للعمل.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة توطين العلاج بالداخل وتوفير بعض الاستشاريين بالمركز، مانحا الإذن للمركز لاستئناف جراحات القسطرة التشخيصية والعلاجية للقلب.