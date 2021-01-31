الثني يطالب برفع مستوى الخدمات بمركز طبرق الطبي

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، مع مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، لبحث سير العمل بالمركز وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.

وأكد الثني خلال الاجتماع، على ضرورة الرفع من مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي بما يعزز دوره في علاج المواطنين بالمنطقة. كما أصدر تعليماته بمعالجة مشكلة الالتزامات المالية السابقة المترتبة على المركز، وصيانة المركز وشبكة الغاز به، وتوفير مجموعة من المستلزمات والمواد الطبية اللازمة للعمل.

وشدد الثني على ضرورة توطين العلاج بالداخل وتوفير بعض الاستشاريين بالمركز، مانحا الإذن للمركز لاستئناف جراحات القسطرة التشخيصية والعلاجية للقلب.