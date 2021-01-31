تحضيرات في سرت لاستضافة اجتماع لجنة 5+5

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الأحد، مع مدراء فروع الشركات الخدمية وعدد من مدراء الأجهزة الحكومية بالمدينة الترتيبات والتجهيزات لاستضافة الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة 5 +5 خلال اليومين القادمين بمقر اللجنة في سرت.

وتابع المجتمعون آخر المستجدات حول ما يتعلق بتوقف الوحدة الأولى لمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقبيبة بسرت والإجراءات المتخذة من الشركة العامة للكهرباء بشأن صيانتها من قبل خبراء مختصين.

كما ناقش الاجتماع احتياجات جهاز الشرطة الكهربائية بسرت، وحملة النظافة الواسعة التي تقوم به الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت ونقل تكدسات القمامة إلى المكب خارج المدينة.

وضم الاجتماع مدير الشركة العامة لخدمات النظافة بشير الأحرش ومدير فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي حماد فرج ورئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء رمضان أبوشوفة ومدير مكتب شركة هاتف ليبيا أحمد يوسف ومدير مكتب جهاز الشرطة الكهربائية عقيد علي النعاس ومدير مجمع قاعات واقادوقو محمد مقصود.