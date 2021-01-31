النعاس: الدستور صمام الأمان – بوابة أفريقيا الإخبارية

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، تأكيده على أن الدستور الذي يصنعه الشعب الليبي هو صمام الأمان لأي مرحلة قادمة، لافتا إلى أن أي سلطات يجب أن تخضع للدستور ويقيّدها.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان (الدستور صمام الأمان) :”في رأيي الخاص: إن الحديث عن المحاصصة الإقليمية للمناصب والكولصة عليها والحرص الشديد على تقلّدها لفترة أشهر معدودة، توحي بأن هذه الجائزة كبيرة، وتعني أن كل من يتقلّد منصب لن تكون أولوياته الدولة ولا إقليمه، بل ربما سيعمل على أن يستفيد هو أولاً ورهطه من بعده. وفي رأيي أيضا: في عدم وجود دستور حقيقي يحكم ويقيّد هذه السلطات التي ستتسلّط، ستكون المرحلة القادمة مثل المراحل التي سبقتها أو أسوأ بكثير”.

وتابع النعاس، :”الحل الأنسب هو إقرار مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي والعمل به كدستور نافذ مؤقت لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكامه، وتكون كل السلطات المنتخبة خاضعة للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل وفق الدستور. الدستور يحارب الفساد والجرائم المتعلقة بالمال العام لا تسقط بالتقادم بنص دستوري صريح”.