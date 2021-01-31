وليامز ترصد آراء الليبيين حول المناصب التنفيذية الجديدة

تعقد المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء اليوم جلسة حوارية مباشرة عبر منصة الحوار الرقمي، بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

وأوضحت البعثة أن هذه الجلسة تأتي التزاما منها بالشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية، مشيرة إلى أن فريقها سيقوم بجمع أسئلة المشاركين وطرحها على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، سيتم بث وقائعها لاحقا.

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