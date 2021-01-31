المصباحي: حل الأزمة الليبية لن يتم قبل إخراج المرتزقة وحل المليشيات

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الإستراتيجية، ورئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن الأمم المتحدة لن تقدم أي جديد فهي تعمل على إدارة الأزمة منذ سنوات وليس حلها وهي مشكلة كبيرة تواجه الشعب الليبي.

ولفت المصباحي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن حل الأزمة لن يتم إلا بالوصول لانتخابات رئاسية وتشريعية والتي يصعب إجراؤها قبيل إخراج المرتزقة وحل المليشيات وتسليم أسلحتها.

وأعرب رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن أمله في أن تجرى الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود عدد من المؤشرات التي تؤكد صعوبة إجرائها في ظل عدم تفعيل مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة الأجانب.

وأوضح المصباحي أن الحوار الليبي الليبي هو الوحيد الذي سيحل الأزمة بعيدا عن التدخلات الخارجية، داعيا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للعب دور بارز ومؤثر في الأزمة وعدم ترك الساحة لأطراف خارجية تتلاعب بمصير الليبيين.