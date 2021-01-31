العقوري ونورلاند يبحثان المستجدات السياسية في ليبيا

تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا، من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا والانتخابات القادمة في ديسمبر.

وأعرب العقوري، عن تقديره للعلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته للاستقرار والحرية والديمقراطية.

وجدد العقوري أهمية الدعم الأمريكي لاستقرار ليبيا، مشددا على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا وضرورة صون دماء جميع الليبيين.

كما أكد العقوري على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الدائم من خلال دعم حوار 5+5، وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا. كما شدد العقوري على أهمية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في المجال التنموي وبناء المؤسسات السياسية الليبية.

بدوره أعرب السفير الأمريكي على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها وبما يعود على جميع الليبيين بالسلام والازدهار.