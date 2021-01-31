سرت تستعد لاحتضان اجتماع للجنة العسكرية المشتركة

تستعد مدينة سرت لاحتضان الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة “5 +5” يوم الخميس المقبل، بمقر اللجنة في المدينة.

وعقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، الأحد، اجتماعا مع مديري فروع الشركات الخدمية بالمدينة وعدد من مديري الأجهزة الحكومية، لبحث الترتيبات والتجهيزات لاحتضان الاجتماع.

ووفق بيان للبلدية، فقد اطمأن المجتمعون على إجراءات الشركات الخدمية في إطار الإعداد وتوفير إمكاناتها لتسهيل عقد الاجتماع.

من جهة أخرى تناول الاجتماع آخر المستجدات بشأن توقف الوحدة الأولى لمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة في القبيبة، وإجراءات الشركة العامة للكهرباء لصيانتها.

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