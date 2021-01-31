شركة الهروج تستعد لتشغيل مطار ميناء راس لانوف النفطي

تستعد شركة الهروج للعمليات النفطية لتشغيل مطار ميناء راس لأنوف النفطي، مؤكدة «بدء العد التنازلي من خلال الأعمال الجارية على قدم وساق ومن أجل عودة الحياة مجدداً لهذا المطار التابع» لها.

وأعلنت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، «الانتهاء من عمليات التنظيف حول المطار (Run Way) والطلاء وتوصيل الكابل الكهربائي الخاص بجهاز المرشد اللاسلكي للطيران (Beacon) كما تم حفر مسار الكابل الكهربائي بطول حوالي 1800 متر وتركيب محول كهربائي واستمرار التجهيزات الخاصة ببعض الأعمال الإنشائية».

وقالت شركة الهروج للعمليات النفطية إن هذه الجهود كانت بفضل المجهودات الذاتية لمستخدميها من مختلف الأقسام بميناء راس لانوف، مشيرة إلى «أن مثل هذه الأعمال يتم تنفيذها في السابق عن طريق العطاءات بواسطة شركات خدمية».

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