ماذا قال تجمع الوسط النيابي بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

أعرب تجمع تيار الوسط النيابي، عن ترحيبه بقرب تشكيل حكومة موحدة للبلاد، وبما تم الاتفاق عليه عبر المسار الدستور من إقرار لحق الشعب الليبي وحده في قبول أو رفض مسودة الدستور.

وقال التجمع في بيان أصدره، إنه حرصا منه على نجاح العملية السياسية وعودة هيبة وسيادة الدولة دون التفريط في المؤسسات الشرعية أو رهن مصير البلاد لقرارات دولية تنتقص من سيادة واستقلال البلاد، فأنه يطالب كلا من البعثة الاممية ولجنة الحوار المشكلة من قبلها التعهد بالالتزام بالتالي:

1) ضرورة إنهاء أي وجود عسكري للمرتزقة على الأرض الليبية وإنهاء وجود القواعد الأجنبية جميعها ودون استثناء.

2) الالتزام بتوسيع دائرة المشاركة في تشكيل السلطة التنفيذية دون الإخلال بمعيار الكفاءة، ويطالب التجمع وبقوة بان لا يكون ضمن الحكومة القادمة أي وزير من المدن التي منها أعضاء بالمجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة ولن يدعم التجمع أي تشكيلة حكومية ما لم تراعي ذلك.

3) الالتزام بدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة تنظيمها وفق معايير مهنية والالتزام بإنهاء وجود جميع التشكيلات المسلحة دون استثناء وأيا كان مكان تواجدها شرقا، غربا أو جنوبا.

4) الالتزام بإعادة جميع المعابر البرية والبحرية والجوية إلى سيطرة الدولة الحقيقية وحكاية الحدود بقوة نظامية وإنهاء جميع السجون خارج إطار الدولة.