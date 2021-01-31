فرج ياسين: إجراء الانتخابات مرهون بإخراج المرتزقة والمليشيات من ليبيا

حذر السياسي الليبي فرج ياسين المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش من السير على نهج سابقيه في تشخصيهم الخاطئ للأزمة الحالية، مؤكداً رفض الشعب الليبي لأي محاولات لفرض الجماعات المتأسلمة في المشهد السياسي.

وأشار ياسين في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى وجود ضغوطات تمارسها الدول الغربية لفرض شخصيات بعينها على المشهد السياسي الليبي، مستبعدا نجاح أي حوار من دون إيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة غرب البلاد.

وعن إمكانية إجراء الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الجاري، لفت السياسي الليبي إلى أن ذلك مرهون بالمجلس الرئاسي الجديد ومدى جدية الأمم المتحدة في المطالبة بإخراج المرتزقة والميليشيات المتطرفة من ليبيا.