المستشار صالح: كثير من المشاكل في طريقها للحل خلال الأسبوع القادم

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، فتح الطريق الساحلي الأسبوع القادم، وذلك خلال لقائه أمس مشايخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور في برقة، مبينا أن الأمور مطمئنة على الساحة الليبية.

المستشار صالح وخلال اللقاء قال إن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، وأن الليبيين قادرون على تجاوز الصعاب وحدهم، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات كي ينعم الوطن بالخير والرخاء.

من جانبهم أكد المشايخ والأعيان على دعم الوحدة الوطنية، مباركين خطوات رئيس مجلس النواب في الظروف الصعبة، من خلال دعمه للجيش في معركة القضاء على الإرهاب، ودعم الحكومة المؤقتة لتخوض معركة الإصلاح والبناء والتنمية.

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