اتحاد “قوة الغربية” تُهاجم “صيد الأفاعي”.. وتطالب بحكومة موحدة

هاجم اتحاد قوة المنطقة الغربية، عملية “صيد الأفاعي” التي أطلقتها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ضد التشكيلات المسلّحة المصنّفة لديها بمجموعات خارجة عن القانون، ومُهرّبي البشر والوقود، وتجار المخدرات.

ورفض الاتحاد في بيان، نشره الأحد، العملية الأمنية، واعتبرتها “وهمية من أجل مصالح سياسية”، وتخالف السيادة الليبية.

وأشار البيان إلى أنه وبعد اجتماع البلديات وأعضاء البرلمان ومجلس الدولة في مدينة كابو، تم الاتفاق على “توحيد كافة الكتائب العسكرية بالمنطقة الغربية وفض كل المنازعات السابقة وفتح كل المسارات التربية بين المدن، ومحاربة الإرهاب والجريمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، ورجوع كل المهجرين إلى بيوتهم بالمنطقة الغربية”.

ودعا الاتحاد حكومة الوفاق إلى إدماج كل “المقاتلين والثوار” في بركان الغضب بالمؤسسات العسكرية والأمنية حسب لوائح المؤسسات.

وفي الشأن السياسي، رأى الاتحاد أن الصراعات في ليبيا الآن هي نتائج مخرجات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لعدم اختيار شخصيات توافقية لحل الأزمة الليبية، مطالباً بخارطة طريق واضحة وشفافة ودعم مجلس الأمن لمشروع الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، مؤكداً رفضه لأي شخصيات غير توافقية في المرحلة القادمة.

وطالب اتحاد قوة المنطقة الغربية، في ختام بيانه، رئيس المجلس الرئاسي بالتواصل مع كل أعضاء المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية لحين إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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