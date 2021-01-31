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العباني :45 شخصية مرشحة لمناصب الرئاسي والحكومة دون رؤى أو برامج

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، إنه قريب وليس ببعيد، إنه 5 فبراير 202‪1 ستحل بك الكارثة يا وطني العزيز، عندما تقوم بعثة الدعم برئاسة الأمريكية وليامز بتسمية رئاستك وحكومتك، بتحولها وحلولها محل إرادتك في اختيار من يحكمك ويدير شأنك العام، ألا يا مهازل الدهر كف، وإن لم تكف فعف.

 

وأضاف العباني في تدوينه له على حسابه بموقع فيسبوك، 45 شخصية تتقدم لشغل مناصب الرئاسي والحكومة، دون رؤى أو برامج عمل، لتختار منهم لجنة ال 75 المختارة من وليامز 6 أشخاص 3 للرئاسي و3 للتنفيذي، في غياب إرادة الشعب الليبي، وذلك للإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية 202‪1.

 

وتابع، هل من ضامن لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي من قبل ممن تسميهم لجنة ال 75، في غياب إرادة الشعب، وهل سيلدغ الشعب الليبي من نفس الجحر مرة أخرى، وهل ذاكرتنا ضعيفة لهذا الحد، لننسى ما قامت به بعثة الدعم في الصخيرات سنة 2015م، من خلال فرض اتفاق بقوة قرار مجلس الأمن رقم 2259‪ بالرغم من رفض البرلمان الليبي شرعنته وإدخاله تعديلا دستوريا، وعدم منح حكومة الوفاق الثقة، لا أخال أن بعثة الدعم تعيد صياغة اتفاق الصخيرات، وتنتج صيغة معدلة أكثر فسادا من سابقتها، ولك الله أيها الشعب المغلوب على أمره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مندوبة العبثه الأمميه هي في الواقع مختاره من تريدهم سيتصدروا المشهد أكيد قد أختارتهم ممن لهم باع في العماله للاجنبي علي حساب مصلحة بلاده وما اكثرهم فلا يطمئن الغرب علي مصالحه في ليبيا الا بالطلب من استيفاني ان تحذو حذو ليون وتختار عملاء ليكونوا اصحاب الكلمه والقرار في عصابة صخيرات ليون الثانيه فلم يتغير شئ اللهم تغير ليون وجاءت بدله أستيفاني أما نسق المؤامره فسير كما خطط له بعد ان إطاح الناتو بنظام الحكم في ليبيا وما رفع عدد المرشحين إلا للإهام بأن مندوبة العبثه الأمميه بريئه من العبث بمصير ليبيا وبريئه من فرض ارادتها في اختيار من سيتصدر المشهد في ليبيا

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