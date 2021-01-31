بلدية أبو سليم: هناك قرائن على دخول السلالة الجديدة من كورونا للبلدية

صرح رئيس غرفة العمليات لمُكافحة فيروس كورونا، ووكيل الديوان ببلدية أبو سليم، أيمن عبد السيد، اليوم الأحد، بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا دخل البلدية وفقا لعلم الأوبئة.

وقال عبد السيد في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنهم سجلوا إصابات للأطفال بالفيروس تتراوح أعمارهم بين السنتين والست سنوات، معتبرا ذلك من القرائن التي تدل على دخول السلالة الجديدة من الفيروس وفقا لعلم الأوبئة.

وأضاف أن بلدية أبوسليم أول بلدية خاطبت بالوثائق وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق حول رصد إصابات الأطفال، مؤكدا أن مؤشر الإصابات بالبلدية بدأ في الارتفاع، وهناك ضغط على مراكز العزل والمرافق الصحية، وإنهاك للعناصر الطبية فيها.

واعتبر عبد السيد الأرقام المعلنة لوفيات فيروس كورونا غير حقيقية، وأن عدد الوفيات كبير حسب إفادات أقسام الإسعاف بالمستشفيات والسجل المدني، وأن هناك عددا كبير من المواطنين توفي داخل المنازل، ولا يتم الإعلان عنهم، وفق قوله.

يشار إلى أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أكد أمس السبت في تصريحات صحفية، أنهم لا يمتلكون المعدات اللازمة لاكتشاف السلالة الجديدة، لكن آثارها بدأت تظهر بإصابة الأطفال بالفيروس، وتسجيل وفيات بينهم.