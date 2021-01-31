وليامز تدعو الليبيين للمشاركة بالحوار الرقمي في التاسعة مساءً

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين، وخاصة السيدات والشباب، في الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة التي ستنطلق الساعة التاسعة مساء، اليوم، بتوقيت طرابلس.

ونشرت البعثة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رابطا للموقع الإلكتروني للجلسة الحوارية الرقمية مع وليامز، والتي بينت أنها تهدف إلى «جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات».

وأعربت البعثة عن توقعها لطرح عدد كبير من الأسئلة، منوهة إلى أن فريقها سيقوم بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها

وكانت البعثة قد أعلنت، أمس الأحد، أسماء 45 مرشحا للسلطة التنفيذية المزمع إعلانها في ختام اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في سويسرا خلال الأسبوع الجاري لإجراء عملية التصويت.

ويتنافس على عضوية المجلس الرئاسي 24 مرشحا، بينما يتنافس على منصب رئيس الوزراء 21 مرشحا، وذلك في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي تسبق إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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