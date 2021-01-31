السيسي يبحث مع «فقيه» تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تطورات الملف الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، لموسى فقيه، لبحث تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية، ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.

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