«الصغير»: سينتهي حوار جنيف بإحراق 4 شخصيات في دهاليز البحث عن تعديل دستوري

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، “لن تنتج جنيف توافق حتى وإن أخرجت أسماء، وباعتقادي المتواضع سينتهي الأمر (بإحراق) أربع شخصيات في دهاليز البحث عن تعديل دستوري لتتمكن من استلام السلطة”.

وأضاف «الصغير» في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “اللهث وراء قرار دولي من مجلس الأمن لا أراه ممكن في ظل المعطيات الحالية سواء تلك الخاصة بالملف الليبي أو بالمتغيرات الدولية والاقليمية”.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أعلنت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي، ومنصب رئيس الوزراء، بعد نحو أسبوع من تلقي الترشيحات.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان، اليوم السبت إنه “بعد فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير، تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء”.

ووفقا لبيان البعثة الأممية، على موقعها الإلكتروني، فإن رئيس المجلس الاستشاري ، خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بين أبرز الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي.

وبحسب البيان أيضًا، فإن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بين أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.