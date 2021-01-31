امغيب: كيف أقنعت بعض الأسماء نفسها للترشح للرئاسي والحكومة وهم من استجلب الاحتلال

قال عضو مجلس النواب سعد امغيب، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، إن بعض الأسماء المرشحة للرئاسي والحكومة، استغرب كيف اقنعوا أنفسهم بالترشح لتولي أحد هذه المناصب وقد كانوا السبب في استجلاب المرتزقة والاحتلال التركي وإهدار ثروات واموال المواطن ، لقد كان الأجدر بهم أن يحرصوا على ان لا تذكر أسمائهم على الإعلام مرة أخرى بعد ما ارتكبوا من جرائم بحق الوطن .

وفى تدوينة سابقة، قال سعد امغيب عضو مجلس النواب الليبي، شخصياً تفاجئت كما تفاجئ الكثير غيري بالعدد الكبير لمترشحي رئاسة الرئاسي و الحكومة القادمين الذي تم الإعلان عنه من قبل البعثة الأممية، مما جعلني أعتقد أن المهمة الموكلة لفريق الحوار في جنيف لن تكون سهلة بل ستكون أشبه بالمستحيلة لاختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم على الأقل ، متابعا على السيدة استفاني البحث عن آلية جديدة أو مخرج آخر قبل موعد 5 فبراير الذي أعلنت عنه ، مع توقعي أن لديها خارطة طريق بديلة في حالة الفشل المتوقع .