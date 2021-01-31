العقيد اقويدر يشرف على الجمع السنوي للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء

أشرف مدير الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء العقيد الغرياني بوشناف، رفقة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد إسماعيل قويدر، على الجمع السنوي العام للإدارة من أعضاء هيئة الشرطة والموظفين، إضافة إلى الآليات والأسلحة والذخائر وتثبيت القوة العمومية الفعلية بالإدارة.

هذا وأجرى اقويدر جولة تفتيشية على الجمع للتأكد من سلامة الإجراءات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مدير الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء، والانضباطية والتراتبية الملحوظة وروح الانتماء للمؤسسة الشرطية لمنتسبي الإدارة.

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