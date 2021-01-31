العميد الجديد لبلدية اجخرة يتسلم مهامه

قالت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، إن العميد الجديد لبلدية أجخرة، محمد عبدالمالك استلم صباح اليوم الأحد، مهامه رسميا من رئيس المجلس التسييري السابق، أحمد موسى بحضور لجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل الوزارة.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي «استكمالا للعملية الانتخابية لبلديات الواحات» جنوب شرق ليبيا التي جرت خلال الأيام الماضي.

وقالت إدارة الإعلام بالوزارة إن «لجنة الحكم المحلي» انتهت «من إجراءات الاستلام والتسليم ببلدية أجخرة» وذلك «بناء على قرار وزير الحكم المحلي رقم (28) لسنة2021 بتشكيل لجنة تتولى اجراءات الاستلام والتسليم بين السادة رؤساء المجالس التسييرية والعمداء المنتخبون ببلديات أوجله – أجخره – جالو».

وأضافت أن مراسم التسلي والاستلام التي أقيمت صباح اليوم بقاعة الاجتماعات لبلدية أجخرة جرت بحضور لجنة وزارة الحكم المحلي بالمكلفة بالإشراف على عملية التسليم والاستلام، برئاسة صلاح الدين فرج، وعضوية كل من نوري عريب ويسري محمد عبدالحفيظ، وأحمد مراجع بوشعراية.

وأوضحت أن رئيس المجلس التسييري أجخرة السابق أحمد موسع وقع على محضر التسليم والاستلام مع عميد المجلس البلدي المنتخب، محمد عبدالمالك، بحضور أعضاء المجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية وبمقدمتهم رئيس المجلس السياسي والعلاقات العامة للقبيلة الشيخ السنوسي الحليق.

ووصفت إدارة الإعلام بوزارة الحكم المحلي في الحكومة الموقتة الأجواء التي سادت عملية التسليم والاستلام بين المجلس التسييري والمجلس البلدي المنتخب في أجخرة بأنها كانت «ودية وأخوية ومتميزة وناجحة وسادها جو الإخاء والمحبة والمودة».

وأجرت لجنة الانتخابات البلدية التابعة للحكومة الموقتة في 11 يناير الجاري انتخابات المجالس البلدية في منطقة الواحات التي شملت بلديات جالو وأوجلة وأجخرة.

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