طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية ليوم غدا الأثنين 1 فبراير.. امطار بهذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الاثنين ان تكون الأجواء دافئة نسبياً بإذن الله أثناء فترة النهار بمعظم مناطق البلاد ، بينما تزداد الحرارة بمناطق الجنوب الشرقي وتصل إلى ( 29 ) درجة مئوية.

وبحسب التقرير تنشط الرياح الغربية على أغلب مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة ، كما تنشط الرياح الجنوبية على مناطق طبرق والجغبوب وتتغير مساءً إلى شمالية غربية نشطة مع أنخفاض في درجات الحرارة نتيجة تأثير الجبهة الباردة.

ووفقا للتقرير فإن الاجواء تشهد أحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الغربية بالجبل الأخضر ، وقد تشمل بنغازي.

ومن المتوقع بحسب التقرير هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلة الغد على بعض مناطق الشمال الغربي ( يصعب تحديد المناطق ).

والبحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب على طول الساحل.

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