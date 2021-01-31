وفاة مدير إدارة الصيدلة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض متأثرا بكورونا

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

31 January, 2021

نعت نقابة صيادلة بنغازي الكبرى مساء اليوم على حسابها بموقع الفيس بوك، الصيدلاني صلاح مصطفى التريكي مدير ادارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا.

وجاء في النعي “شهيد آخر بإذن الله زميلنا الصيدلاني صلاح مصطفى التريكي مدير ادارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والذي كان ضمن خريجي كلية الصيدلة جامعة طرابلس الدفعة 1989 والذي فارقنا إثر إصابته بفايروس كورونا . تعازينا لذويه و لزملائه بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وإنا لله وإنا إليه راجعون”.