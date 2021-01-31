عن مسيرة الدم الطويلة .. باشاآغا : اقتربنا من الكيلومتر الأخير

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا عن بالغ فخره بالمشاركة في ما وصفه بـ” العملية الديموقراطية الشفافة ” .

باشاآغا أكد في تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد أنه وبصفته مرشحًا لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يرى أن ليبيا الجديدة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك.

وأضاف بالقول عن مسيرة الدم الطويلة التي تورط بها منذ 2011 وحتى دوره في فجر ليبيا وما تلاها :”نحن على بعد كيلومتر واحد من نهاية ناجحة لعملية طويلة ومليئة بالتحديات في بعض الأحيان. الفشل ليس خيارًا”.

أحرقه سنة 2014 وأشعل حوله حرب الـ 30 يومًا في 2018 .. باشاآغا 2021 : عدوان حفتر هو من دمر مطار #طرابلس . #ليبيا #المرصد https://t.co/QraJX4tTC9 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 14, 2021

وأثار وصف باشاآغا لهذه العملية بالديموقراطية موجة سخرية واسعة منه عبر حسابه على تويتر كون مصطلح التوافق هو أبعد ما يكون عن مفهوم الديموقراطية التي أتت به كمنتخب عن مصراتة لمجلس نيابي قاطعه حتى اليوم دون أن يستقيل .

فيما ذهب آخرون للقول بأن حديث باشاآغا عن ” الكيلومتر الأخير ” هو الترجمة الحقيقية لهدفه النهائي من مسيرة عملية فجر ليبيا الإنقلابية التي ماكانت الا بتخطيط منه كما قال لاحقًا أسامة جويلي عنه بخصوص تعليقه عن هذه العملية التي ادخلت البلاد في انقسامات ومتاهات منذ انتخاب مجلس النواب الذي خسر به الإخوان الغالبية .

فيديو | باشاآغا : لافرق لدي بين مليشيات #طرابلس وغيرها ولكن ماذا فعلت كتيبة المرسى( كتيبة يقودها #صلاح_بادي ) من سلوك إجرامي ؟ أنا لم أسمع أن المرسى قد ارتكبت أي سلوك إجرامي. #ليبيا ( لقاء خاص مع فرانس 24) لمتابعة #المرصد عبر انستغرام :https://t.co/UCKV5LYsKz pic.twitter.com/HJZoSuzQrJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 25, 2020

أما باشاآغا نفسه وعن القائد الميداني لتلك العملية صلاح بادي فقد قال بأن لا شيءً يدينه في وقت يحارب فيه ما يسميها مليشيات طرابلس التي وضع بها كل مشاكل البلاد والعباد فيما يغض البصر عن كتيبته حطين التي لازال يقودها مع رفاقهم من التابعين للمجلس العسكري مصراتة من مواليه مثل محمد الحصان وعبدالسلام زوبي أمير الأتوات وآخرون . يقول مراقبون .

أما قسم آخر غالبيته من القانونيين قال أن ترشح باشاآغا وغيره من البرلمانيين غير قانوني من الأساس لتعارضه مع المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على عدم ترشح أي نائب منتخب لمنصب رئيس الوزراء دون الإستقالة مسبقًا وهو ما ينطبق على باشاآغا كونه لم يحدد موقعه القانوني حتى الآن من انتخابه كنائب سنة 2014 .

المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية