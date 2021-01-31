ليبيا تحتل المركز الـ 20 عالمياً في مؤشر الجريمة.. وطرابلس تتصدر عربياً

أفادت مصادر صحفية، أن قاعدة البيانات العالمية numbeo ومقرها في صربيا، أصدرت أحدث تصنيف لها للدول الأكثر والأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة.

وحلت ليبيا في المركز 20، حيث حصلت في مؤشر الجريمة على 62.00 درجة بتقييم مرتفع، وفي مؤشر الأمان حصلت على 38.00 درجة، علمًا بأنها في آخر تصنيف حصلت على المركز 19.

وجاءت مدينة طرابلس في المركز 50 عالميًا، في تصنيف مؤشر الجريمة والأمان للمدن، والثانية عربيًا، حيث جاءت قبلها مدينة دمشق السورية.

وحصلت مدينة طرابلس 64.27 درجة على مؤشر الجريمة، و35.73 درجة على مؤشر الأمان، فيما اعتبر التصنيف أن مدينة طرابلس من المدن ذات مستوى الجريمة المرتفع.

وجاء في التصنيف تصدر فنزويلا في قارة أمريكا الجنوبية، إذ اعتبرها التصنيف أنها الدولة الأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة وحصلت على 84.25 درجة في مؤشر الجريمة، و15.75 في مؤشر الأمان.

وأوضحت المصادر، أن مؤشر انتشار الجريمة وقياس درجة الأمان يهدف إلى تقييم المستوى العام للجريمة في 135 دولة حول العالم، مضيفة أن مستوى الأمان يسير عكس مؤشر الجريمة تعاقباً؛ فكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على ارتفاع مستوى الأمان والسلامة.

ولفتت المصادر، إلى أنه يتم اعتبار مستويات الجريمة منخفضة جدًا إذا كانت أقل من 20، أما ما بين 20 إلى 40 فهي منخفضة، وما بين 40 إلى 60 فهي معتدلة، في حين تعتبر مرتفعة إذا كانت بين 60 و80 ، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية، مضيفة أن مؤشر الجريمة يعتمد على معايير عديدة؛ مثل جرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب.

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