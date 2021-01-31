اتفاق على تأسيس مراكز أعمال نموذجية في أوباري وجالو

اتفق مسؤولين من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط والبرنامج الوطني للمشروعات المتوسطة والصغرى على تأسيس مراكز أعمال نموذجية في كل من جالو وأوباري، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بمقر المركز الليبي الكوري، برئاسة المفوض بوزارة العمل والتأهيل المهدي الأمين الورضمي بحضور مسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط والبرنامج الوطني للمشروعات المتوسطة والصغرى.

وقالت وزارة العمل والتأهيل إن الاجتماع خصص «لبحث بنود مسودة اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف بين وزارة العمل والتأهيل والمؤسسة الوطنية للنفط والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بشأن التنمية المكانية في المناطق المحيطة بالحقول والمنشآت النفطية».

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى «دعم برامج المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة للباحثين عن فرص في المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية».

وأضافت أن «الاجتماع عرض بنود الاتفاقية فيما يتعلق بالمشاريع وطرق التمويل، واتفق المجتمعون على تنفيذ البرنامج كخطوة أولى في مدينتي جالو وأوباري من خلال تأسيس مراكز أعمال نموذجية، واختيار مجموعة من الشباب في المنطقتين وتدريبهم وتمويل مشروعاتهم».

حضر الاجتماع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط الدكتور مختار عبدالدائم، والمدير التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال ليبيا الدكتور المختار جويلي، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغري والمتوسطة بوزارة الاقتصاد الدكتور عبدالناصر بوزقية، ورمضان سليمان من البرنامج الوطني للمشروعات، وعبداللطيف القاضي من مؤسسة ريادة الأعمال.

كما حضر الاجتماع عن وزارة العمل والتأهيل المستشار حسن الكاسح ومدير إدارة التكوين والتدريب المهني المكلف عزت اليعقوبي، ومدير مكتب تقنية المعلومات إلياس الحاج، ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار، والعضو القانوني بمكتب الوزير سلمى العباسي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية الدكتور بلقاسم السويدي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا