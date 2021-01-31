العقوري ونورلاند يبحثان ملف الانتخابات والحوار

بحث رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، في اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، المستجدات السياسية في ليبيا والانتخابات القادمة في ديسمبر.

وقال مجلس النواب في بيان، إن العقوري هنّأ السفير بمناسبة تولي الرئيس الأمريكي الجديد مهامه، وأعرب عن حرص لجنته على العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى دور الولايات المتحدة في مساعدة الليبيين لتحقيق تطلعاتهم للاستقرار والحرية والديمقراطية.

وذكر البيان أن العقوري “جدد أهمية الدعم الأمريكي لاستقرار ليبيا، وشدد على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا وصون دماء جميع الليبيين”، كما أكد العقوري على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الدائم من خلال دعم حوار 5+5، وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وفيما شدد العقوري على أهمية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في المجال التنموي وبناء المؤسسات السياسية الليبية، أعرب السفير عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها وبما يعود على جميع الليبيين بالسلام والازدهار.

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