فخامة رئيس مجلس النواب يبحث إنشاء مقر لمركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق

القبة 31 يناير 2021 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق الخبير القضائي حبيب بوبلال، ومدير النيابة العامة طبرق الأستاذ إبراهيم يونس.

هذا وتناول اللقاء الذي عقده فخامته اليوم الأحد بمقر إقامته في القبة، لبحث تنفيذ مشروع بناء مقر للمركز في مدينة طبرق، لخدمة القضاء في ليبيا بكل مكوناته.

وتعهد فخامته في ختام اللقاء، بالتواصل مع جهات ذات الاختصاص، لتنفيذ مشروع مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق في القريب العاجل. (وال- القبة) ف م/ ر ت

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