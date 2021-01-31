الرعيض: لجنة الحوار مبنية على تمثيل كافة الأطراف السياسية دون إقصاء أحد

أكد عضو مجلس النواب الموازي محمد الرعيض، وأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن جلسات حوار الملتقى ستسير غدًا في جنيف بكل أريحية وشفافية، لأنه تم التوافق على آلية اختيار السلطة الجديدة بنسبة 73 بالمئة من الأعضاء.

وشدد الرعيض، على أن أعضاء ملتقى الحوار الـ 75 سيتعاملون وفقاً لهذه الآلية دون أي مشاكل.

وأشار الرعيض إلى أن لجنة الحوار كانت مشكلة من قبل البعثة الأممية على أن تكون ممثلة للأطراف السياسية كافة من دون إقصاء أحد.

ونوه الرعيض إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون الصندوق هو الفيصل لتمثيل كافة الأطراف، مؤكدا أنه لا يجوز إقصاء أي ليبي من المشاركة بكل حرية.

يذكر أن مجلس النواب سينعقد (بشقيه المتواجد في طرابلس والآخر المنعقد في بنغازي)، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وفي حال لم يؤد المجلس دوره بالشكل الصحيح ولم يمنح الثقة، ستعرض التشكيلة الوزارية الجديدة على أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاعتمادها وإعطاء الثقة للتشكيلة الوزارية التي سيقدمها رئيس الحكومة الجديدة.

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