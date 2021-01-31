عميد بلدية أجخرة يستلم مهامه

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

31 January, 2021

جرى صباح اليوم ببلدية اجخرة ــ جنوب شرق ليبيا ــ التوقيع على محضر تسليم واستلام مهام عميد البلدية، بين رئيس المجلس البلدي السابق أحمد موسى، والرئيس الحالي محمد عبدالمالك وحضر التوقيع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية.

وقدم رئيس المجلس الأعلى لقبيلة أزوية الشيخ السنوسي الحليق شهادات شكر وتقدير لرئيس المجلس البلدي السابق وأعضاء البلديةً السابقين.

وتعتبر بلدية اجخرة الواقعة في عمق الصحراء الى شرق ليبيا واحدة من أهم واحات الجنوب إلى جانب جالو واوجلة، وتكمن اهمية موقعها كنقطة عبور الى الحدود الليبية الجنوبية ، اضافة لكونها محاطة بالكامل بالحقول النفطية وغناها بالنفط والغاز الطبيعي.