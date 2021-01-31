«باشاغا»: نحن على بعد «كيلومتر» من نهاية ناجحة.. والفشل ليس خيارًا

قال وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه فخور بمشاركته في حوار جنيف كمرشح لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف «باشاغا» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “أنا فخور جدا بالمشاركة في هذه العملية الديمقراطية الشفافة، بصفتي مرشحاً لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية”، مردفًا “ليبيا الجديدة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك”، بحسب قوله.

وأردف؛ “نحن على بعد كيلومتر واحد من نهاية ناجحة لعملية طويلة ومليئة بالتحديات في بعض الأحيان”، مستطردًا “الفشل ليس خياراً”، بحسب تعبيره.

وأكد «باشاغا» أن “الحكومة القادمة أيّاً كان رئيسها يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين، ويجتمع عليها كل الليبيين دون مفاضلة أو تمييز ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أعلنت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي، ومنصب رئيس الوزراء، بعد نحو أسبوع من تلقي الترشيحات.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان، اليوم السبت إنه “بعد فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير، تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء”.

ووفقا لبيان البعثة الأممية، على موقعها الإلكتروني، فإن رئيس المجلس الاستشاري ، خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بين أبرز الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي.

وبحسب البيان أيضًا، فإن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بين أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.