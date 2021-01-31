وليامز: 56% من المشاركين في الحوار الرقمي طالبوا بضمانات لإجراء الانتخابات في موعدها

عقدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء اليوم الأحد، جلسة حوارية مباشرة عبر منصة الحوار الرقمي، بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

وقالت مصادر مطلعة، إن 56% من المشاركين بجلسة الحوار طالبوا بضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المُقرر في الـ 24 من ديسمبر المقبل، وعدم تكرار المراحل والفترات الانتقالية، فيما طالب 54% من المشاركين بتولي شخصية توافقية تحظى باحترام الليبيين للقيام بالمصالحة الوطنية.

وأضافت المصادر، أن 62% من المشاركين بالجلسة تساءلوا : ” كيف لأحد المشاركين في عملية ما تسمى بـ” فجر ليبيا” ويتزعم عدد من الميليشيات وتعمل ميليشيا الردع تحت سلطته أن يعمل على بسط الأمن إذا ترأس الحكومة، في إشارة إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

ومن جانبها، جددت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال جلسة الحوار الرقمي المباشر مع الليبيين، التأكيد على أن مهام المجلس الرئاسي خلال الفترة التمهيدية للانتخابات المحددة في 24 ديسمبر المُقبل، هي المصالحة الوطنية، وتمثيل ليبيا، والحفاظ على معايير الكفاءة في التوظيف، والحفاظ على وحدة البلاد.

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