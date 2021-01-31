“الرقابة الإدارية” توقف قرارات السراج الفردية وتعتبرها غير قانونية

قامت هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف كافة القرارات الفردية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج.

واعتبرت الرقابة الإدارية، في منشور لها، كافة قرارات السراج الفردية غير قانونية، بما فيها تكليف محمد بعيو رئيساً لمؤسسة الإعلام، مخالفا بذلك أحكام الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.

وأوضحت الرقابة، أن قرارات السراج الفردية تعد اغتصابا للسلطة، التي تجرد القرار من صفته الإدارية، وتنحدر به إلى مجرد عمل مادي عديم الأثر القانوني، ويجعل منه قرارا باطلا بطلانا مطلقا.

وأضافت أنه يجب تصحيح الأوضاع القانونية لقرارات السراج الفردية، المشوبة بعيب اغتصاب السلطة، كما نص المنشور، مؤكدة أن ذلك بعرضها على المجلس الرئاسي، والإجماع عليها.

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