الحرس البلدي بنينا يناقش مشكلات حقول المياه بالمنطقة

بحث رئيس مركز الحرس البلدي بنينا مقدم عبد العزيز البرغثى وآمر الدوريات بالمركز ملازم أول عبد الكريم الفسي، مع مدير ر مكتب خدمات شرق بنغازي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي أحمد اكويري ورئيس الأمن الصناعي #فوزي_الفسي بعض المشاكل التى تواجه حقول مياه بنينا.

وبحسب إيجاز صحفي للجهاز، عقد الحضور اجتماعا، وقاموا بعدها بجوله ميدانية داخل حقول مياه بنينا الشمالى والجنوبي، حيث تم رصد عدة مخالفات اثناء جولتهم منها استغلال بعض المواطنين وانشاء حظائر للمواشى داخل الحقول وذلك بسبب عدم وجود امن صناعى داخلها .

وتفقد الحضور أسوار الحقول وجدو بها عدة فتحات نتيجه لسقوط الصواريخ عليها وتدميرها ابان حرب تحرير منطقة بنينا الأمر الذى ساعد المواطنين فى إدخال مواشيهم من خلالها، حيث أن الباب الرئيسى للحقل الجنوبى غير مغلق نهائيا وأنه خارج الخدمة منذ سنوات مما سمح لبعض المواطنين بإدخال المواشى ومركباتهم الخاصة داخل الحقل .