منسقة شؤون المرأة بالقيادة العامة تبحث إمكانية إبرام اتفاقية تعاون مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي

بنغازي 31 يناير 2021 (وال)- عقدت منسقة شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الدكتور عائشة البرغثي اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي السيدة فوزية الفرجاني، ومجلس نساء الوطن.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقدته منسقة شؤون المرأة بالقيادة العامة بمكتبها، بحث إمكانية إبرام اتفاقية وبروتوكل تعاون وتوأمة مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فيما يخص دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا في مجالات عديدة، بينها تنظيم دورات تدريبية ومشاريع صغرى ومتوسطة والعمل على الأسرة المنتجة، بالإضافة لإمكانية عقد عدة مؤتمرات، وندوات، ولقاءات عمل، وجلسات حوارية في جانب الاقتصادي، والاجتماعي، للاهتمام بشريحة المرأة وللصالح العام. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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