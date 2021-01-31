الشريف الوافي يبحث مع سفارة الصين حلحلة الأزمة الاقتصادية 

التقي رجل الأعمال والسياسي الليبي الشريف الوافي، والمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، بالقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبيه لدي ليبيا.

وتناول اللقاء، وفقًا لبيان من المكتب الإعلامي لـ«الوافي»، اطلعت عليه «الساعة24»؛ عدة محاور تلخصت في إطار تنويع مصادر الدخل ووضع أساس لعملية التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج والذي يتطلب العمل على خطة من عدة مراحل.

وأوضح البيان، أن “تلك المرحلة ستعتمد في المدى القصير على حلحلة الأزمة الاقتصادية الحالية”، ولفت إلى أنه “وعلى هذا الأساس نأمل التعاون لتمكين التحول الرقمي والتجارة الرقمية التي ستفتح الباب أمام الكثير من فرص العمل للشباب”.

وتابع؛ “وتأهيل ليبيا لتكون ضمن العالم الرقمي الذي أصبح لا مكانة لدولة ولا تطوير لاقتصاد ولا تحقيق لتنمية مستدامة بدون أن تكون ضمن هذا العالم الرقمي”.

وناقش اللقاء أيضًا تأسيس «المدن المفتوحة» في إطار خطط فتيت المركزية وتنويع مصادر الدخل، كما تم مناقشة امكانية استنساخ التجربة الصينية في تأسيس المدن المفتوحة الحديثة والتي تتمكن فيها المدن من إدارة مواردها الذاتية وتطوير اقتصادها المحلي وخلق الوظائف للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعيدا عن الاعتماد على مورد النفط، بحسب نص البيان.

وختم البيان مؤكدًا على أن “التحول الرقمي الذي نسعى لتحقيقه عبر التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بمكانة ليبيا لتكون بين مصاف الدول المتطورة رقمياً وسيكون ذلك من خلال تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار في المواهب الشابة”.