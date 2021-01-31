العلاقي: ترشح الحافي يمس استقلال القضاء

انتقد وزير العدل السابق محمد العلاقي المدافعين ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، لمنصب رئيس المجلس الرئاسي بالسلطة التنفيذية الجديدة.

واعتبر العلاقي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الترشح يمس استقلال القضاء، مستدلا على ذلك بتصريح البعثة الأممية ضرورة أن يكون ترشح المرشحين من السلطات القضائية والعسكرية متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية.

يشار إلى أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، أعلنت عن تفاجئها بأن الحافي رشح نفسه للسلطة التنفيذية، واعتبرت ذلك انتهاكا خطيرا وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات.

ودعت الجمعية الحافي في بيان لها السبت، إلى سحب ترشحه أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته ووحدته.

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