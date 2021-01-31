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السفارة الأمريكية: محاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدرت سفارة الولايات المتحدة بيانًا بشأن تسمية المرشحين لحكومة انتقالية موحدة جديدة

السفارة هنأت عبر مكتبها الإعلامي ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان: “نحن نؤيد بشدة مندوبي الملتقى، وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين”.

من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: “المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • كلام مفهوم – لكن فالحقيقة لا يستطيع الشعب الليبي التسرع في التغيير قبل وضع خطة قضاءية لمحاسبة الأحزاب والأجسام السرطانية الحالية التي تعرقل الاعمال التنفيذية – لم يتسع حتى لادارات للحكومة الحالية باكمال أعمالهم والإشراف عليها داخل ليبيا والمقصود هنا الاصلاح في للمنشءات الحيوية للدولة – ..!!!
    سواء بالعرقلة الأوروبية التي تحاول الزج بحكومات عربية اخرى واذراف موالية لها داخل الحوض الليبي للفوز بملفات اقتصادية ربما لا تتماشى مع خطط الاصلاح الحالية التي تقوم بها الوفاق دون تعاون حقيقي من الأطراف الخارجية – عملي دولي – وعدم اي احترام للأعراف الدولية – وكذلك من العيب تكوين حكومة جديدة تتباهي بجهود الحكومة الحالية والتضحيات التي تقدمها في عمليات الاصلاح الليبي لما خربته آبادي المفسدين على الصعيد الخارجي او الداخلي على حد سواء .

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