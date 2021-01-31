السفارة الأمريكية: محاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير

ليبيا – أصدرت سفارة الولايات المتحدة بيانًا بشأن تسمية المرشحين لحكومة انتقالية موحدة جديدة

السفارة هنأت عبر مكتبها الإعلامي ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان: “نحن نؤيد بشدة مندوبي الملتقى، وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين”.

من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: “المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية