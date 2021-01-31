البعثة الأممية تستأنف الاثنين أعمال ملتقى الحوار

قالت البعثة الأممية إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيستأنف أعماله في سويسرا اليوم الإثنين بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأضافت البعثة جدول الأعمال يتضمن أساسا جلسات تفاعلية مع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، وستقوم بتزويد وسائل الإعلام يومياّ بلقطات فيديو وصور للاجتماع بهم.

كما أعلمت وسائل الإعلام أنها ستوفر لوسائل الإعلام شارة البث المباشر للكلمة الافتتاحية للمثلة الخاصة ستيفاني ويليامز، بالإضافة إلى التزامها بتوفير المواد الضرورية للتغطية الإعلامية.