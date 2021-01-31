المرعاش: مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون معقدة وصعبة جدًا

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي كامل المرعاش الأحد إنه لا يمكن التكهن بنجاح ملتقى الحوار المقرر عقده الشهر المقبل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، معربًا عن اعتقاده أن مسألة تشكيل الحكومة ستكون معقدة وصعبة جدًا.

المرعاش أرجع ذلك في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد لصعوبة تحديد المعايير وآلية التصويت لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن مسألة اختيار الشخصيات أكثر تعقيدًا، نظرًا للتنافش الشديد بين الشخصيات التي أفرزتها أحداث فبرايرمن عام 2011، والتي أثبتت أنها مهووسة بالسلطة وبالتالي فإن الوضع أكثر تعقيدًا.

ورأى أن البعثة تسابق الزمن؛ لأن مهمتها شارفت على الانتهاء وتريد أن تنجح بأي حال في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن كانت مجرد حكومة شكلية فقط، وتترك الأمر التنفيذي الخاص بالحكومة الجديدة للمبعوث الأممي الجديد.