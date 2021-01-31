المنتصر : القوى الأجنبية تبقي على المرتزقة في ليبيا لحماية مصالحها

قال أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر، إن قرار إخراج المرتزقة بيد القوى الأجنبية المتنافسة في البلاد و ليس بيد الأطراف الليبية.

و أضاف المنتصر أن المرتزقة لن يخرجوا حتى تضمن الدول التي جندتهم مصالحها في المرحلة الانتقالية الجديدة المقبلة، مؤكدا أن وجودهم يعني أن الصدام العسكري يمكن له أن يتجدد في أي لحظة، وبالتالي التهدئة الحالية يظل مصيرها مجهولا.

كانت الأمم المتحدة قد حددت 23 من يناير لخروج جميع المرتزقة من ليبيا، وهو المطلب الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر الماضي، ولكن بحلول الموعد لم تخرج أيا منها من البلاد، .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24