كتيبة سبل السلام تحبط محاولة تهريب 4 شاحنات وقود إلى دولة تشاد

ليبيا – صادرت دورية لكتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش بمدينة الكفـرة 4 شاحنات وقـود كانت جميعها مهـربة الى دولة تشاد.

الكتيبة وفي بيان لها عبر مكتبها الإعلامي قالت إن شاحنتين تم ضبطهما قبل 10 أيام تحملان وقـودًا من نوع ديزل “نافطة”، والشاحنتان الأخريان تم ضبطهما قبل 4 أيام تحملان وقــود “بنزين”، بالإضافة إلى سيارة نوع تويـوتا اسكيوة كانت ترافق الشاحنات للحماية.

وأشارت الكتيبة إلى أن عملية الضبط تمت أثناء خروج الكتيبة في دورية كبيرة خلال الأيام الماضية واستمرت لعدة أيام جابت خلالها مساحات شاسعة من الصحراء الجنـوبية، لتأمينها ومكافحة ضعاف النفوس الذين يمتهنون تهريب قوت الليبيين.