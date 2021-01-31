حويلي: لا توجد إرادة دولية حقيقية لإخراج المرتزقة من ليبيا

نفى عضو لجنة الحوار السياسي، عبدالقادر حويلي، وجود إرادة دولية حقيقية لإخراج المرتزقة من ليبيا، رغم توالي الدعوات الأاممية و الدولية.

و شدد حويلي على أن انقسام الفصائل الليبية و غياب حكومة موحدة تحمي المصالح وسيادة البلاد، يمنح الفرصة لانتشار المرتزقة و تهديد استقرار ليبيا.

وأشار حويلي إلى أن سحب المرتزقة لن يتم إلا من خلال ضغط حقيقي من مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء الدائمة فيه، وبالتفاهم مع الدول المتداخلة في الشأن الليبي.

وأكد حويلي أن المرتزقة لن يغادروا البلاد، طالما لم تحصل الأطراف المتصارعة في ليبيا على أطماعهم والتي جاءوا من أجلها، أو تشكيل حكومة موحدة رادعة لها.

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