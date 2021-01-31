تيار الوسط يطالب البعثة الأممية التعهد بـ4 التزامات ويرفض الرئاسة الثلاثية

طالب تجمع تيار الوسط النيابي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار السياسي بالتعهد بـ 4 التزامات لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة .

وقال التجمع في بيان له، إنه يتابع مستجدات الحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة الأممية وكافة مسارات الحوار الأخرى، مرحبا بـ”التقدم الذي حصل وقرب تشكيل حكومة موحدة للبلاد وبما تم الاتفاق عليه عبر المسار الدستوري من إقرار لحق الشعب الليبي وحده في قبول أو رفض مسودة الدستور .

وطالب التجمع كلا من البعثة الأممية ولجنة الحوار المشكلة من قبلها التعهد بالالتزام بأربع قضايا هي :

وأكد التجمع أن ذلك يأتي حرصا على نجاح العملية السياسية وعودة هيبة وسيادة الدولة دون التفريط في المؤسسات الشرعية أو رهن مصير البلاد لقرارات دولية تنتقص من سيادة واستقلال البلاد .

وأضاف البيان أن لجنة الحوار الذي ترعاه البعثة قد تشكلت وفق المادة 64 من الاتفاق السياسي والتي تنص على انعقاد لجنة الحوار في حال وجود خرق جسيم بتنفيذ الاتفاق السياسي فتنعقد لمعالجته ولا تنص مطلقا على بقائها بعد ذلك، رافضا بقاء هذه اللجنة بعد انتهاء مهامها، وأن يقتصر انعقادها فقط في حال تعذر التوافق مجدداً بين مجلسي النواب والدولة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي.

كما رفض تجمع تيار الوسط النيابي أن يكون للبلاد رئاسة ثلاثية بحيث تكون جميع قرارات المجلس الرئاسي بالتوافق، مشددا على ضرورة أن يقتصر شرط التوافق التام في مهام القائد الأعلى فقط.

ونبه التجمع إلى أنه لن يقبل أبدا بتجاوز صلاحيات مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب بأن تنال حكومة البلاد شرعيتها من مجلس الأمن أو غيره، فليبيا دولة مستقلة ولا تنازل عن ذلك أبدأ.. وفقا للبيان .

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